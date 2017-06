Mission Impossible 6: torna Michelle Monaghan

Mission: Impossible 6 e la sua squadra possono oggi salutare il ritorno nella saga della bella Michelle Monaghan, che ricordiamo in Mission: Impossible III nei panni della dolce metà di Ethan Hunt Julia Meade e che compariva brevemente alla fine di Mission: Impossible - Protocollo Fantasma.

Non sappiamo quanto consistente sarà il suo ruolo, ma la produzione ha lasciato tranquillamente trapelare la notizia e l’attrice ha commentato la sua entrata in scena su Twitter dicendo: "Missione accettata. Sono molto emozionata di tornare a lavorare con Tom Cruise in MI6. Non vedo l’ora di raccontarvi qualcosa in più della storia di Julia".

Attualmente in corso di riprese, il film uscirà il 27 luglio del 2018 interpretato, oltre che dall’energico Tom (ora in sala ne La Mummia), da Rebecca Ferguson, Henry Cavill, Vanessa Kirby, Alec Baldwin e Angela Bassett.

Dirige Christopher McQuarrie, che di recente ha rivelato qualcosa di importante sul tono del sesto capitolo del fanchise, dicendo che, se la direzione non sarà esattamente quella 'seriosa' seguita dagli ultimi Bond movie e non si scivolerà certo nel dark, ci sarà comunque un pizzico di drammaticità in più e il lato emotivo avrà una grande importanza. Può darsi che la decisione di ripescare il personaggio della Monaghan risponda proprio a questa esigenza di far "vacillare" il protagonista spingendo a combattere anche battaglie interiori.