Mission: Impossible 6 sempre con Tom Cruise verrà girato anche a Parigi

La Paramount Pictures e la Skydance Media, che produrranno il prossimo capitolo del fortunato franchise Mission: Impossible, sono in trattative abbastanza avanzate per girare un buona parte del film a Parigi. Le riprese, che dovrebbero cominciare in primavera, potrebbero svolgersi nella capitale francese presto nel calendario della produzione o al massimo in estate. Come già noto Mission: Impossible 6 uscirà nelle sale americane il 27 luglio 2018.

Alla regia e sceneggiatura del nuovo episodio è stato confermato Cristopher McQuarrie, dopo il notevole successo di critica e pubblico del quinto Mission: Impossible - Rogue Nation. Oltre a lui e ovviamente al protagonista indiscusso Tom Cruise è stata richiamata anche la grande sorpresa di quel film, Rebecca Ferguson. E' la prima volta che una "Hunt Girl" - Se esistono da sempre le Bond Girl perché anche questa spia altrettanto famosa e redditizia al botteghino non dovrebbe averne? - viene confermata per un secondo episodio. In passato non ci erano riuscite bellissime attrici del calibro di Paula Patton, Thandie Newton, Emmanuelle Béart, Maggie Q.. Stesso discorso per McQuarrie, primo regista a dirigere due episodi.

Si aspetta adesso l'annuncio del ritorno di altri attori legati al franchise come ad esempio Simon Pegg e Ving Rhames.