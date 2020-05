Mission Impossibile 7: Tom Cruise vuole girare a Venezia in ogni caso per aiutare la città in difficoltà

News Cinema

Fonti britanniche rilanciano una bella notizia in questo periodo di crisi che speriamo possa concretizzarsi, un gesto d’amore da parte di una star del cinema che ama l’Italia.

Avrebbe dovuto essere una primavera molto importante per l’industria del cinema italiano. Molti film hollywoodiani avevano scelto come location destinazioni nel nostro paese per girare nel 2020. Su tutti Mission Impossibile 7, il nuovo capitolo della celebre saga, con un Tom Cruise già pronto e una pre-produzione arrivata praticamente a conclusione. Poi, però, è esplosa anche da noi l’epidemia di Covid-19 in febbraio e tutto è stato congelato.

Ora arriva però una buona notizia da fonti inglesi, rilanciate dal non sempre impeccabile The Sun, che dicono che Tom Cruise vuole a tutti i costi girare come previsto a Venezia, non appena le autorità italiane daranno il via libera. Un gesto di solidarietà e affetto per la nostra iconica e fragile meraviglia, negli ultimi tempi flagellata da mille sfortune. “Tom si sta rifiutando di girare da qualunque altra parte”, sostiene la fonte, “perché vuole che siano spesi i milioni previsti in una delle aree più colpite dalla pandemia di coronavirus, per aiutare a rialzarsi”.

I dirigenti dello studio hanno cercato soluzioni alternative, ma non avrebbe voluto sentire ragioni. Sicuramente un gesto di grande sensibilità che aumenterà il piacere dei veneziani di ospitarlo insieme alla troupe. Una notizia che fa ben sperare in questi primi tentativi di apertura previsti dalla fase 2.

La speranza è che si possa riprendere presto con questi, e altri set, ovviamente sempre che i protocolli previsti garantiscano la sicurezza. Per non parlare delle sale cinematografiche: chi non ha una voglia bestiale di vedersi un bel film nella sua vera dimensione?