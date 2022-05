Mission: Impossibile 7 Dead Reckoning - Ecco il primissimo trailer ufficiale!

News Cinema

Mentre Tom Cruise sta per invadere le sale italiane con Top Gun Maverick, arriva ufficialmente online il primo trailer del suo prossimo attesissimo film, Mission: Impossibile Dead Reckoning - Parte 1, settimo capitolo cinematografico delle avventure di Ethan Hunt. Mission Impossibile 7 arriverà nelle sale italiane nel 2023.

Tom Cruise è sicuramente il protagonista assoluto di questi giorni. Dopo l'accoglienza entusiastica da parte della critica di Top Gun Maverick, dopo la trionfale partecipazione al Festival di Cannes e dopo le centinaia di anteprime dello scorso weekend di Top Gun 2 che lo hanno portato in cima al box office italiano, in attesa che il film di Joseph Kosinski che lo vede 36 anni dopo nei panni del leggendario Pete "Maverick" Mitchell, in queste ore il buon Tom sta invadendo la rete.

Dopo il "leak" di ieri, è arrivato ora ufficialmente online il primissimo trailer di Mission: Impossibile 7, o per meglio dire di Mission: Impossibile Dead Reckoning - Parte 1, come è stato ufficialmente intitolato il settimo capitolo cinematografico delle avventure di Ethan Hunt.



Il film diretto da Christopher McQuarrie, che vede nel suo cast anche Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Hayley Atwell, Shea Whigham, Pom Klementieff, Esai Morales, Henry Czerny, Rob Delaney, Cary Elwes, Indira Varma, Mark Gatiss, Charles Parnell, Greg Tarzan Davis e Frederick Schmidt, arriverà nei cinema nel 2023, distribuito nel nostro paese da Eagle Pictures.

Ecco dunque il primo trailer in italiano di Mission: Impossibile Dead Reckoning - Parte Uno: