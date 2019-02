Missing Link: un nuovo trailer del film in stop motion targato Laika

Qualcuno di voi ricorderà sicuramente come in Pirati! Briganti da strapazzo, il film d'animazione della Aardman del 2012, uno dei personaggi principali, oltre ovviamente a Capitan Pirata e alla sua ciurma, era Charles Darwin: l'ideatore dell'evoluzionismo in persona.

Chissà se quel film e quel particolare cammeo del celebre naturalista sono stati allora di ispirazione al team creativo della Laika (che, come la Aardman, continua a investire caparbiamente su una forma d'animazione "antica" come quella della stop motion) per il loro nuovo film, Missing Link, che debutterà nelle sale americane il prossimo 12 aprile.

Il film - che vede nella sua versione originale coinvolto un cast vocale formato da Hugh Jackman, Zoe Saldana, Zach Galifianakis, Timothy Olyphant, David Walliams, Emma Thompson, Matt Lucas, Ching Valdes-Aran, Stephen Fry e Amrita Acharia - racconta infatti la storia di un avventuriero e esploratore che s'imbatte, nel corso di una delle sue strampalate missioni, nel proverbiale "Anello mancante" della catena evolutiva, una creatura grande, grossa e pelosa che ribattezza rapidamente Mr. Link.

Scopriamo qualcosa di più in questo nuovo trailer originale di Missing Link:



Missing Link: Il Nuovo Trailer Ufficiale del Film - HD