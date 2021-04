Miss Bala: nel film, Gina Rodriguez è sola contro il cartello della droga messicano

News Cinema

Miss Bala - sola contro tutti, il film diretto da Catherine Hardwicke con protagonista un'inedita e tostissima Gina Rodriguez, racconta di una donna comune costretta suo malgrado a lottare contro un cartello della droga messicano.

È uno dei confini più discussi e raccontati da cinema e letteratura, quello fra USA e Messico. Quasi tutto in territorio desertico, nella parte più urbanizzata occidentale divide la California americana dalla Baja California messicana. È proprio lungo questo limes che si svolge il film Miss Bala, fra Los Angeles e Tijuana. È un action thriller diretto da Catherine Hardwicke nel 2019, con protagonista assoluta Gina Rodriguez, un’attrice americana che divide anche lei la sua carriera a cavallo del confine.



Miss Bala - Sola contro tutti: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Miss Bala, sottotitolo italiano Sola contro tutti, è il remake di un film di oltreconfine, messicano, diretto nel 2011 da Gerardo Naranjo, con Stephanie Sigman, Irene Azuela, Noé Hernandez. Ben accolto, è stato presentato nella sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes e ha rappresentato il Messico agli Oscar, non ottenendo però la candidatura per il miglior film straniero.

Trama: La storia di Miss Bala - sola contro tutti

Gloria è latinoamericana, vive a Los Angeles, dove si guadagna la vita come truccatrice, e un giorno va a trovare la sua migliore amica, Suzu, poco più a sud, appena dopo San Diego, nella città di confine messicana di Tijuana. Il problema è che improvvisamente Suzu scompare in un locale notturno, mentre Gloria finisce coinvolta in un affare di riciclaggio di denaro sporco, a cui è forzata a partecipare da un cartello locale del narcotraffico.

A quel punto Gloria, ragazza comune come tante, si scopre determinata a tutto per trovare la sua amica e vendicarsi, entrando nelle grazie dei boss del cartello e contemporaneamente in contatto con gli investigatori americani antidroga della DEA. Doppio gioco, rischi costanti e fughe azzardate che dimostreranno un coraggio e delle abilità che Gloria non sapeva di possedere. In palio la stessa sopravvivenza, lungo quel confine proverbiale che divide due mondi che sono due universi.

Miss Bala, anche nota come Gina Rodriguez

Nata e cresciuta a Chicago, Gina Alexis Rodriguez è la più giovane figlia di genitori originari di Portorico. Ha due sorelle e un fratello maggiore, mentre il padre è arbitro di boxe. Ha iniziato da bambina a ballare la salsa, per poi a 17 anni concentrarsi sulla recitazione, studiando alla celebre Tisch School of the Arts di New York.

Dopo esperienze sul palcoscenico ha esordito con un piccolo ruolo in Law & Order, prima nel 2011 di ottenere un ruolo ricorrente in Beautiful. Il successo è arrivato qualche anno dopo con il ruolo di protagonista nella serie televisiva diventata di culto, Jane the Virgin, che le ha permesso di vincere un Golden Globe come miglior attrice in una serie commedia o musicale, oltre a due altre candidature.

Al cinema ha preso parte a Deepwater di Peter Berg e Annientamento, accanto a Natalie Portman.

Curiosità sul film Miss Bala - sola contro tutti

Il film è stato girato da Sony con un budget di 15 milioni di dollari, mentre si calcola che cast e troupe siano composte al 95% da "latinos". Bala in spagnolo vuol dire proiettile, rendendo chiara la trasformazione della protagonista in “Signorina Proiettile”.

Il film ha incassato nei cinema poco più di 15 milioni di dollari nel mondo, quasi tutti in Nordamerica, mentre le critiche hanno spesso sottolineato la qualità della performance di Gina Rodriguez. Il film originale, quindi anche il remake, sono ispirati da lontano alla storia vera di una miss rapita da un cartello messicano della droga.