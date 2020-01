Miss Americana: il trailer del documentario Netflix su Taylor Swift

News Cinema

Un ritratto unico e intimo della cantante americana che verrà presentato tra pochi giorni al Sundance e che sarà disponibile su Netflix dal 31 gennaio.

Tra pochi giorni verrà presentato al Sundance, per poi diventare disponinibile in streaming su Netflix a partire dal 31 gennaio: parliamo di Miss Americana, documentario sulla cantante americana Taylor Swift che ne fa un ritratto unico e intimo, raccontando di un momento di transizione nella sua vita nel corso del quale non solo si è trovata a fare i conti e ad accettare il suo ruolo di cantautrice e performer simbolo di questi anni, ma anche di donna che impara a sfruttare il pieno potere della sua voce.

Questo è il trailer originale sottotitolato in italiano di Miss Americana: