Mishima - le rose della vendetta: il primo progetto fra Italia e Giappone

Un progetto cinematografico particolare e interessante, Mishima - Le rose della vendetta, il primo che coinvolge Italia e Giappone è in sviluppo.

Mishima - Le Rose della Vendetta (Fukushu No Bara) - è il nuovo lungometraggio del regista Gigi Roccati e il primo progetto italiano a ottenere il fondo del Ministero dello Sviluppo Economico Giapponese, oltre ad aver ricevuto il sostegno di Film Commission Torino Piemonte - Piemonte Film Tv Development Fund. Selezionato da Focus Asia All Genres Project, Market sarà presentato durante il Far East Film Festival 2021, evento che si svolgerà a Udine dal 30 giugno al 2 Luglio, mettendo in contatto realtà produttive europee e asiatiche.

Il film è prodotto da Taro Imai della Harakiri Films di Osaka, in compartecipazione allo sviluppo insieme ad ARDITA FILM, società dedicata all’ideazione di progetti cinematografici e seriali di vocazione internazionale, nata con l’obiettivo di interessare l’ingresso di consolidate realtà produttive. Edoardo Pesce, vincitore del David come miglior attore per Dogman, sarà il protagonista maschile nel ruolo di Ervis, oltre a firmare il soggetto insieme a Gigi Roccati, attualmente impegnato nella scrittura della sceneggiatura con l’autore giapponese Shogo Yasukawa, conosciuto per serie anime di culto come Jojo Bizzarre Adventures e Food Wars. Il gruppo di scrittura vede coinvolto anche Diego Malara, story editor e creative producer con lunga esperienza nei settori del publishing e cross-media development.

Con assetto maggioritario italiano e riprese previste in entrambi i paesi, Mishima è in cerca del suo produttore principale italiano. L’announcement poster di Mishima è stato realizzato da Giuseppe “Cammo” Camuncoli, superstar del fumetto mondiale, disegnatore dei più importanti franchise americani, da Spider-Man, Wolverine e Batman fino a Star Wars.

“Gli unici che possono aiutare Mishima a vendicarsi" secondo sono i due uomini innamorati di lei: il lottatore di sumo giapponese che l’ha rapita per salvarla da chi la voleva morta e un cantante amatoriale italiano ossessionato da Elvis Presley costretto al contrabbando di un farmaco illegale tra Italia e Giappone”

Neon thriller grottesco e commovente ambientato tra Italia e Giappone, Mishima Le Rose della Vendetta è dedicato agli amanti del cinema asiatico, dei film di genere italiani e della pop culture made in Japan, in cui La Strada e Sonatine incontrano gli hard-boiled anni ottanta, con una buona dose di humor nero e suspense. Il destino di Mishima, iconica eroina in lotta contro trafficanti e sfruttatori, cambia per sempre quando il suo cammino intriso di sangue incrocia quello di Ervis, cantante amatoriale ossessionato da Presley, costretto a contrabbandare un farmaco miracoloso da una banda di culturisti e seguaci di una spietata influencer mascherata.

Gigi Roccati, regista e sceneggiatore

Il suo film più recente, Lucania Terra Sangue e Magia vince premi internazionali tra cui Miglior Film Straniero a Los Angeles, tre Grand Jury Awards a Houston, Miglior Film al Social World Fest e l’Hero and Time Award in Russia. Diplomato alla London Film School il suo corto gli ottiene una internship agli Universal Studios di Los Angeles. Regista per Sfide e La storia Siamo Noi, filma documentari tra cui La Strada per Kabul premiato Miglior Doc di Guerra da RAI e dal Ministero della Difesa. Partecipa al Berlinale Talent Campus, vince Torino Film Lab 2012 e il Premio Solinas Italia Spagna 2018. Il suo esordio cinematografico Babylon Sisters,presentato in oltre trenta Festival Internazionali a partire da Roma Alice nelle Città, diventa nel 2017 la locandina del BFI London Film Festival.