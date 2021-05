Miriam si sveglia a mezzanotte: in arrivo un remake del mitico film vampiresco

News Cinema

L'horror vampiresco di Tony Scott Miriam si sveglia a mezzanotte, interpretato da Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon, avrà presto una nuova versione targata Warner Bros.

Miriam si sveglia a mezzanotte, che ha segnato l'esordio nella regia di Tony Scott, avrà un remake. L'horror vampiresco con un cast stellare formato da Catherine Deneuve, David Bowie e Susan Sarandon sarà targato Warner Bros. e ha già un regista, o meglio una regista, e una sceneggiatrice.

A dirigere la nuova versione di Miriam si sveglia a mezzanotte ci penserà Angela Robinson, regista di Herbie - Il super Maggiolino, sesto film della serie con protagonista Herbie il Maggiolino. A scrivere il copione è stata chiamata invece Jessica Sharzer, a cui dobbiamo A Simple Favor e che ha firmato alcuni episodi di American Horror Story. Altre notizie sul rifacimento non se ne hanno, ma, se non ricordiamo male, già diverso tempo fa la Warner aveva pensato a un remake del film, e fra le attrici prese in considerazione c'erano Anya Taylor-Joy e Jennifer Lawrence.

Uscito nel 1983 e tratto dal romanzo "The Hunger" di Whitley Strieber, Miriam si sveglia a mezzanotte raccontava la storia di una vampira di nome Miriam che donava una quasi eterna giovinezza ai suoi compagni. Nel momento in cui il suo fidanzato John cominciava a invecchiare, Miriam si rivolgeva a una gerontologa di nome Susan per cercare una cura e i tre si ritrovavano ben presto a condividere non solo la preoccupazione per le sorti di John, ma perfino… il letto. Il film aveva una splendida fotografia (decisamente patinata) e la Deneuve indossava magnifici abiti di Yves Saint Laurent. Iconica anche la sequenza d'apertura, con i Bauhaus che cantavano "Bela Lugosi’s Dead".