Miriam Leone e le sue splendide sopracciglia in una clip de L'amore a domicilio

News Cinema

L'attrice catanese Miriam Leone, su Amazon Prime video con L'amore a domicilio, è l’argomento della settimana per una querelle sulle sue sopracciglia.

La bellissima Miriam Leone è il trendic topic del momento sui social, in particolare su Twitter. Lo è perché un utente, probabilmente mosso da somma invidia, ha osato criticare le sue sopracciglia folte e ben disegnate. Il post è stato in seguito cancellato, ma non prima di aver scatenato lo sdegno di numerosi ammiratori dell'attrice siciliana. In effetti non se ne può più di critiche rivolte all'aspetto fisico di persone sia molto note che sconosciute, soprattutto in tempi come questi nei quali le preoccupazioni sono ben altre e proprio il Coronavirus ci ha impedito di intervistare Miriam dal vivo in occasione della presentazione de L'amore a domicilio, costringendoci a un lungo incontro stampa su Zoom dove non eravamo che una finestrella in un immenso alveare virtuale.

Sullo schermo del nostro computer la Leone era piccola piccola, ma basta andare su Amazon Prime Video per vederla, proprio ne L'amore a domicilio, un po’ più grande e alle prese con una bad girl che è molto meno cattiva di quel che sembra. Si chiama Anna ed è agli arresti domiciliare per via di una rapina andata male. Mentre si reca a un esame all'università, Anna si imbatte in Renato, ragazzo timido che s'innamora di lei e che decide di frequentarla solo perché può tenerla confinata fra quattro mura senza che nessuno arrivi a rubargliela. In una clip del film che oggi vi mostriamo, le sopracciglia di Miriam appaiono in tutto il loro splendore e l'attrice ci fa anche molta simpatia perché parla con l'accento catanese, che poi è il suo accento.

L'amore a domicilio: Clip Ufficiale del Film: Vorrei fare sport - HD

L'amore a domicilio è una commedia sentimentale che diventa heist-movie con l'arrivo di un furfante (Fabrizio Rongione) determinato a tentare l'ultimo colpo. Il regista Emiliano Corapi affronta temi seri, come la paura di esporsi e di rischiare, e analizza i rapporti familiari. Il coprotagonista del film è Simone Liberati. Tornando alla querelle sulle sopracciglia di Miriam Leone, ecco la difesa di una fan, seguita dal trailer de L'amore a domicilio.

La donna che ha criticato le sopracciglia di #MiriamLeone ma chi è???

Una delle tante invidiose di questo social che vuole attenzione??? pic.twitter.com/zPZ4MuWHwo — Marilena Mattiucci (@MaryMattiucci) June 17, 2020