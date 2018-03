Miranda July realizzerà il suo prossimo film con la Plan B di Brad Pitt

Buone notizie per gli ammiratori di Miranda July. Dopo Me and You and Everyone We Know e The Future, l'autrice inizierà le riprese del suo prossimo film a maggio. La storia vedrà come protagonista la criminale Old Dolio, il cui mondo viene sconvolto quando i suoi genitori decidono di coinvolgere un membro esterno per il loro prossimo colpo, quello che dovrebbe sistemarli per il resto della vita. La July dirigerà il film senza però apparire come attrice.

A produrre il nuovo lungometraggio della July saranno la Plan B di Brad Pitt e la Annapurna Pictures. Oltre che regista e attrice Miranad è anche un'apprezzata scrittrice. Per il momento ha pubblicato una raccolta di storie intitolata No One Belongs Here More Than You e successivamente due libri, It Chooses You e più recentemente The First Bad Man.

Ricordiamo che Me and You and Everyone We Know vinse la Camera dOr al festival di Cannes e il Premio Speciale della Giuria al Sundance. The Future invece venne accolto da critica e pubblico in maniera più tiepida. Speriamo che questo nuovo progetto ancora senza titolo né cast di attori confermato possa riportare in auge il talento di Miranda July.