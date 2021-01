Miracoli dal Cielo: l'incredibile storia vera che ha salvato sua figlia raccontata dalla vera madre

News Cinema

Interpretata da Jennifer Gardner nel film Miracoli dal Cielo, la vera Christy Beam, madre della piccola Annabel, racconta l'incredibile storia che ha scritto nel suo libro.

Il paradiso esiste? Secondo Miracoli dal cielo, un film ispirato a una storia vera, sì. Anzi, non è soltanto ispirato, poiché ritrae fedelmente quanto raccontato in un libro da una donna americana sull'incredibile vicenda vissuta dalla sua famiglia. In Miracoli dal cielo, diretto da Patricia Riggen, ad interpretare il ruolo di Christy Beam con una intensa performance, commovente e credibile, è Jennifer Garner. Si tratta di un film che abbraccia temi cari alla cristianità, ma secondo la maggior parte dei commenti di chi lo ha visto, la fede in Dio e la preghiera non sono elementi forzati e non c'è l'intento di voler imporre a tutti i costi una visione religiosa della vita. La storia racconta in modo semplice quanto accaduto a una famiglia di credenti in cui una bambina di 9 anni ha avuto un'esperienza di pre-morte.



Miracoli dal cielo: la vera madre racconta l'incidente della figlia

Christy Beam è la donna che ha deciso di raccontare la sua storia in un libro autobiografico. Sua figlia Annabel è una bambina che dall'età di quattro anni ha frequentato regolarmente gli ospedali per una malattia incurabile. "Quando aveva quattro anni mia figlia ha iniziato ad avere strani dolori alla pancia e nel giro di un anno il suo stomaco era totalmente ostruito, non poteva mangiare alimenti solidi" spiega la madre durante le interviste che ha rilasciato in occasione dell'uscita del film. "Per anni siamo andati una volta al mese in un ospedale pediatrico di Boston da un gastroenterologo molto bravo. In quel periodo Annabel non si è mai mossa dal divano e aveva sempre con sé una coperta riscaldata" continua la donna. La bambina era nutrita con delle flebo perché la quantità di cibo che riusciva a ingurgitare era pochissima. Ciò che accadde qualche tempo dopo, quando Annabel aveva 9 anni, ebbe dell'incredibile.

"Un giorno che si sentiva bene, Annabel uscì in giardino per giocare con le sue due sorelle e si arrampicò su un albero. Erano sedute su un ramo a 9 metri d'altezza, quando vedendo un buco nel tronco dove precedentemente c'era un ramo, Annabel decise di entrarci senza rendersi conto che il tronco fosse cavo" racconta Christy, specificando che la caduta avvenne a testa in giù. Trascorsero cinque ore prima che la madre e il padre tornassero a casa. La corsa all'ospedale fu immediata e i medici fecero ogni tipo di esame possibile, ma "non c'era un solo osso rotto, Annabel aveva qualche graffio e una contusione e, dopo essersi ripresa, mia figlia tornò a casa in perfetta forma". Dopo un po' di tempo "mi disse che era stata in paradiso quando era caduta dall'albero e la mia immediata reazione fu di dirle, accidenti, hai battuto molto forte la testa, tesoro", a parte il fatto che ciò che raccontava "era difficile che arrivasse da una bambina di 9 anni e ho iniziato a capire che ci fosse qualcosa di reale".





A quanto pare Annabel Beam in quel momento in cui aveva perso i sensi dopo la caduta, ha avuto una Near Death Experience, ovvero una esperienza di pre-morte. "Annabel diceva di aver visto la nonna di suo papà Kevin e una bambina che somigliava molto a me... io in passato ho avuto due aborti spontanei" spiega con voce rotta dall'emozione Christy Beam, nonostante abbia raccontato questa storia probabilmente un centinaio di volte. "È stato Dio a dirle che quella bambina era sua sorella", e di fronte alle domande di chi è scettico, Christy risponde dicendo che "non ho niente da dire perché la risposta è Annabel, una bambina guarita completamente anche dal suo male che oggi gode di ottima salute". "Non c'è una spiegazione su come una caduta guarisca un male incurabile, abbiamo pregato molto ed era nei piani di Dio che ha usato l'albero per guarire mia figlia", conclude la donna.