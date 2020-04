Mio fratello rincorre i dinosauri vince l’EFA Young Audience Award 2020

News Cinema

Il film con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese ispirato a una storia vera continua il suo fortunato cammino.

Il film con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese Mio fratello rincorre i dinosauri ha vinto l'EFA Young Audience Award 2020. L'opera prima di Stefano Cipani, che tanto successo ha avuto nel 2019 e che è tratta dall'omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, autore della sceneggiatura con Fabio Bonifacci, è stata valutata e scelta come trionfatore da 2000 giovani giurati provenienti da 32 paesi.

A causa dell'emergenza Coronavirus, le proiezione pubbliche dei titoli in gara sono state cancellate e la giuria, composta da ragazzi fra i 14 e i 22 anni, ha visto i film sulla piattaforma Festival Scope, ne ha discusso durante una serie di riunioni virtuali e, sempre online, ha assegnato il voto. Moderata anche quest'anno dall’ex giurata dell'EFA YAA Ivana Noa, la Cerimonia di premiazione, della durata di 30 minuti, è stata trasmessa live sul sito degli Young Audience Awards, dove resterà a disposizione per coloro che l'avessero persa. Cipani, al settimo cielo, ha commentato il riconoscimento dichiarando: "Non so davvero che dire, sono felicissimo!”.

Il suo film gareggiava con My Extraordinary Summer With Tess, del regista olandese Steven Wouterlood, e con Rocca Changes The World, della tedesca Katja Benrath.

L'EFA Young Audience Award è organizzato e promosso da European Film Academy ed EFA Productions con il supporto di Mitteldeutsche Medienförderung (MDM) ed Europa Creativa Sotto-Programma Media dell'Unione Europea.

Mio fratello rincorre i dinosauri racconta la storia vera di Giacomo Mazzariol e di suo fratello Gio, affetto dalla Sindrome di Down. Quando era bambino, Giacomo ha sempre pensato che Gio fosse un bimbo speciale, almeno così gli dicevano i genitori. Arrivato alle scuole medie, però, il ragazzino si innamora per la prima volta e comincia a sentire il peso dei bizzarri comportamenti del fratellino.

Se il film ha avuto tanto successo e ha commosso e divertito i giurati dell'EFA Young Audience Award 2020 è anche per merito della bravura dei due giovani protagonisti, Francesco Gheghi e Lorenzo Sisto.

Leggi la nostra recensione di Mio fratello rincorre i dinosauri