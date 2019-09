Mio fratello rincorre i dinosauri: Una storia che ha commosso e divertito tanti lettori arriva adesso al cinema

News Cinema

Dal libro di Giacomo Mazzariol al film di Stefano Cipani, al cinema dal 5 settembre.

Giovanni è apparso per la prima volta in rete, in un video su YouTube caricato dal fratello Giacomo, oramai più di cinque anni fa. Parlava della sua storia, si intitolava semplicemente The Simple Interview. I due fratelli, uno dei quali con un cromosoma in più, hanno creato subito interesse, curiosità, sono stati invitati in trasmissioni televisive, mentre Giacomo raccontava la sua infanzia, l’adolescenza, il rapporto con il fratello minore, prendendo spunto dal suo diario. Per anni Giacomo non ha detto di avere un fratello affetto dalla sindrome di down, e nelle sue parole spiega il percorso di consapevolezza che lo ha portato a maturare, lasciandosi alle spalle la paura che il fratello venisse giudicato. Presto la storia attira l’attenzione dell’editore Einaudi che decide di pubblicarlo, con il bel titolo Mio fratello rincorre i dinosauri.

Siamo nella provincia italiana, a Castelfranco Veneto, alle prese con una famiglia numerosa, i Mazzariol. Non ci sono solo Giacomo e Giovanni, John e Jack, ma anche due sorelle, Alice e Chiara, oltre ai genitori. Una storia che somiglia a molte altre, quelle di chi deve lottare contro l’idea di diversità che prevale in chi non ha la curiosità di aprirsi e interessarsi agli altri. Sono tanti i luoghi comuni che Giacomo demolisce con il sorriso e una sana saggezza giovanile. Per lui Giovanni è il fratello da spupazzare che aspettava da anni, costretto a dover convivere con due femmine in famiglia. Per di più è speciale, così dicono i genitori, allora vorrà dire che è un supereroe. Giacomo lo sostiene e lo protegge, crescendo con lui e stupendosi, come tutta la famiglia e gli amici, del suo approccio puro alla vita.

I due fratelli ci mettono degli anni a prendere le misure uno dell’altro, mentre in poche decine di pagine Mazzariol conquista il lettore non abituato a guardare alla ‘diversità’ con un sorriso, come il valore aggiunto che un cromosoma in più regala a una famiglia e a chi gli sta intorno. Via la faccia lugubre che alcuni vicini mettono sapendo del nuovo nato, e spazio alla voglia di aprirsi, di evitare i filtri precostituiti con cui guardiamo il mondo. Non è facile, ci dice Giacomo, come dimostra la sua difficoltà condividere Giovanni con i compagni di scuola. Un amore fraterno che colpisce e commuove, che ha decretato il successo del libro, grazie anche a un passaparola e a una rete diffusa in tutta Italia di veri promotori spontanei, persone che hanno amato il libro e ne hanno parlato con tutti, amici e parenti. Alla fine sono state 150 mila, le copie vendute da Mio fratello rincorre i dinosauri, un vero bestseller dalle nostre parti.

Un successo e un amore per questa storia che non poteva passare ignorata dal mondo del cinema. L’adattamento è stato curato da Fabio Bonifacci, uno dei maggiori sceneggiatori del nostro cinema di commedia degli ultimi anni, che ha trovato una formula in equilibrio fra risata e storia credibile di formazione, pronta per la famiglia intera, con due genitori convincenti come Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese. Citiamo però, com’è giusto, anche i ragazzi che sono il motore del film: Francesco Gheghi (Giacomo), Lorenzo Sisto (Giovanni), il primo amore di Giacomo, Arianna Becheroni (Arianna), le sorelle, Chiara, Gea Dall’Orto, e Alice, Maria Vittoria Dallasta.

La regia è di Stefano Cipani, mentre il film uscirà nelle sale il 5 settembre, subito dopo la presentazione alle Giornate degli autori del Festival di Venezia 2019.