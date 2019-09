Mio fratello rincorre i dinosauri miglior incasso tra i film italiani della settimana

Ottimo risultato al box office per Mio fratello rincorre i dinosauri di Stefano Cipani, tratto dall'omonimo bestseller di Giacomo Mazzariol, edito da Einaudi, al 1° posto come incasso tra i film italiani usciti il 5 settembre. Con oltre 800.000 euro e una media schermo di 1.587 euro è al 4° posto nella classifica degli incassi e al 3° come presenze in sala.

Arturo Paglia e Isabella Cocuzza produttori del film per Paco Cinematografica dichiarano: