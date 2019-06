Mio fratello rincorre i dinosauri: il trailer del film con Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese

"Anche l'Italia ha il suo Wonder" recita il trailer di Mio fratello rincorre i dinosauri, film dell'esordiente Stefano Cipani in bilico fra dramma e commedia e che ha fra i protagonisti un bambino non con la Sindrome di Treacher Collins ma con la Sindrome di Down. Come il personaggio inventato da Stephen Chbosky, anche Gio è a suo modo un eroe, anzi un supereroe, visto che ha la straordinaria capacità di mettere di buon umore amici e familiari e che così è stato descritto a suo fratello Jack, da piccolo, dai genitori, che sono interpretati da Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

Mio fratello rincorre i dinosauri è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol, che ha scritto la sceneggiatura insieme a Fabio Bonifacci. L'uscita in sala è prevista per il 5 settembre e nel cast ci sono anche Francesco Gheghi, Rossy De Palma, Gea Dall'Orto, Saul Nanni, Lorenzo Sisto, Roberto Nocchi, Edoardo Pagliai, Arianna Becheroni, Maria Vittoria Dallasta. Il film è una coproduzione italo-spagnola Paco Cinematografica, Neo Art Producciones con Rai Cinema. La fotografia è di Sergio Bartrolì, i costumi di Gemma Mascagni, le scenografie di Ivana Gargiulo, le musiche di Lucas Vidal e il montaggio di Massimo Quaglia.

Mio fratello rincorre i dinosauri: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Ecco la sinossi ufficiale di Mio fratello rincorre i dinosauri:

Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare e, quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo fratello è un bambino “speciale”. Da quel momento, nel suo immaginario, Gio diventa un supereroe, dotato di poteri incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di Down e per lui diventa un segreto da non svelare. Quando Jack arriva al liceo e si innamora di Arianna, decide di nascondere alla ragazza e ai nuovi amici l’esistenza del fratello. Ma non si può pretendere di essere amati nascondendo una parte così importante di sé. La verità verrà presto a galla e alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere dall’energia e dalla vitalità di Gio, che grazie al suo originale punto di vista riuscirà a trasformare il mondo, proprio come un supereroe.