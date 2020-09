Minority Report: il film da vedere e commentare insieme venerdì 18 settembre con SimulWatch

News Cinema

Steven Spielberg + Tom Cruise + Philip F. Dick e il risultato è Minority Report, uno dei più grandi film di science-fiction mai realizzati. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 18 settembre alle 22.

La visione condivisa di venerdì 18 settembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è un film di fantascienza ispirato al racconto Rapporto di minoranza di Philip K. Dick. Libro dell'Esodo. Diretto da Steven Spielberg nel 2002, Minority Report, è interpretato da Tom Cruise nel ruolo del protagonista, la prima collaborazione tra i due che proseguirà nel 2005 con un altro titolo di science-fiction, La guerra dei mondi. L'adattamento di Minority Report era stato inizialmente pensato come seguito di Atto di forza con Arnold Schwarzenegger, in cui i precognitivi erano mutanti marziani. La 20th Century Fox subentrò rivelando i diritti e affidando la regia a Spielberg che immaginò prima una versione futuristica de Il braccio violento della legge, per poi creare la versione finale con lo sceneggiatore Scott Frank.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Minority Report e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 18 settembre alle 22.

In Minority Report, la Washington del 2054 è una città sicura al 100% grazie alla gestione di prevenzione dei delitti della sezione speciale di polizia Precrimine. Il capitano John Anderton (Tom Cruise) ne è a capo e si avvale di un sistema fondato dalle profezie di tre individui dotati di poteri extrasensoriali di nome Agatha, Arthur e Dashiell. Durante la visita di controllo eseguita dall'ispettore federale Danny Witwer (Colin Farrell), prima che il sistema venga utilizzato a livello nazionale, avviene un contatto tra John e Agatha. Questo scatena delle reazioni inaspettate da parte della veggente che spingono il capitano a indagare su alcune profezie già archiviate. John inizia a pensare che ci sia una macchinazione per boicottare la Precrimine.





SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Il mio nome è nessuno.