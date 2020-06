News Cinema

Minions 2: un video messaggio speciale di Gru

La redazione di Comingsoon.it di 10 giugno 2020 1

Minions 2, in uscita prossimamente al cinema, ci riporterà alle origini di Gru e ci farà scoprire come sia diventato Cattivissimo. Intanto, il capo delle buffe creature gialle ha un messaggio per tutti noi da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dalla Fondazione delle Nazioni Unite, su come combattere il Covid-19.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Fondazione delle Nazioni Unite e Illumination si sono unite per lanciare un messaggio di pubblica utilità, che sottolinei l’importanza di comportamenti sicuri e igienici durante questo difficile periodo, con la partecipazione eccezionale di Gru e dei Minions. L’obiettivo della comunicazione è di evidenziare pratiche capaci di mitigare gli impatti di COVID-19, come il distanziamento fisico, l’esercizio fisico anche a casa e il mantenimento di un’importante dose di gentilezza verso il prossimo, per esser certi che uomini e donne di ogni età possano rimanere al sicuro durante la pandemia.



Minions 2: Gru ci dà consigli sui comportamenti sicuri e igienici contro il Covid - HD Minions 2: Come Gru diventa Cattivvissimo, la cui uscita prevista inizialmente per il 27 agosto è stata posticipata, è l'atteso sequel (anzi, sarebbe meglio dire prequel) dello spin-off della saga di Cattivissimo Me e ci racconterà le origini di quello che sarebbe diventato il capo dei Minions, Gru.



Minions 2: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD