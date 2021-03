Minions 2 spostato al 2022, Fast and Furious 9 di appena un mese

News Cinema

La Universal ha rivisto ulteriormente il suo calendario delle uscite, spostando l'atteso Minions 2 al 2022, mentre per Fast & Furious 9 c'è un lieve ritocco... nulla di drastico.

Da un anno siamo abituati un po' tutti ai cambiamenti nel calendario delle uscite cinematografiche, quando rimangono cinematografiche e non diventano streaming: la Universal ha appena spostato Minions 2 e Fast and Furious 9, due dei suoi lungometraggi più attesi quest'anno. Superficialmente non sembra che i due film abbiano qualcosa in comune, se non un fattore determinate per la major: si ritroverebbero a condividere lo stesso periodo d'uscita in un momento delicato. Il film di animazione dell'Illumination Entertainment trasloca quindi drasticamente al luglio del 2022, un intero anno dopo la data prevista del luglio 2021 (a sua volta uno slittamento dall'originale luglio 2020!): fa così spazio a Fast and Furious 9, che si sposta di un solo mese, da giugno a luglio 2021, in modo tale da poter intercettare già quest'anno una ripresa si spera più stabile delle sale statunitensi. Evidentemente puntare su un'estate normale, con due titoli di punta a distanza ravvicinata, non è ancora giudicata una prospettiva realistica. Leggi anche Fast & Furious finirà col numero 11 sempre diretto da Justin Lin Fast & Furious 9: Il Primo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Fast and Furious 9 e Minions 2: quando e come uscirà?