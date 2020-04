Minions 2: la Universal fa slittare di un anno intero l'uscita

News Cinema

A causa del Coronavirus, lo Studio posticipa anche l'arrivo in sala di Sign 2 e lascia Wicked in sospeso.

E niente… anche i simpatici e pasticcioni Minions devono confrontarsi con il Coronavirus, e siccome per loro stessa natura sono attratti dai super cattivi, ovviamente si metteranno dalla parte del virus che ci sta dando tanto fastidio. Ci trascureranno, ritardando, e non di poco, il ritorno in sala delle nuove avventure che li vedono protagonisti. Insomma, Minions 2 non uscirà negli USA il 3 luglio del 2020 (da noi il 27 agosto), ma addirittura il 2 luglio del 2021, con nostro grande dispiacere. La Universal, in altre parole, se la prende comoda e si prepara a snocciolare il gioiellino targato Illumination Entertainment addirittura un anno dopo la data inizialmente pensata, seguendo così la strada aperta da altre major, a cominciare dalla Sony Pictures che ha spostato di parecchi mesi Ghostbusters 3: Legacy, Morbius e Peter Rabbit 2: un Birbante in fuga.

Ma non finisce qui, perché la Universal ha spostato anche l'uscita di Sign 2, altro film d'animazione della Illumination che sarebbe dovuto arrivare il 2 luglio del 2021. Gli States lo vedranno invece a Natale. Quest'ultimo slittamento è andato a discapito di Wicked, adattamento in live action dell'omonimo musical previsto per il 22 dicembre 2021. Attualmente il film non ha una data alternativa, e quindi è finito in una specie di limbo, si spera temporaneo.

Ricordiamo che la Universal ha già posticipato Fast & Furious 9 al 2021 e che, come gli altri Studios, non si aspetta una riapertura estiva, e forse nemmeno autunnale, delle sale cinematografiche. E quindi pazienta, aspettando il momento in cui potrà superare, ad esempio, con Minions 2, l'incasso stellare di Minions, che in tutto il mondo ha guadagnato oltre 1,1 miliardi di dollari.