Minions 2 "L'ascesa di Gru": svelato il titolo del sequel in uscita nel 2020

Omaggio o parodia? Forse entrambi. Sta di fatto che il titolo ufficiale di Minions 2, il sequel del film d'animazione con protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissmo Me non può non far pensare a quello di Star Wars 9. "Rise of Gru" ovvero "L'ascesa di Gru", così sarà infatti intitolato il film della Illumination che arriverà nei cinema americani il 3 luglio del 2020.

Ispirato o meno a L'ascesa di Skywalker, il titolo sembra comunque suggerire la trama del film che potrebbe essere un origin story sul personaggio di Gru e di come i gialli minion siano diventati gli scagnozzi del supercattivo. Ricordiamo infatti che alla nel finale del primo Minion faceva la sua apparizione un giovanissimo Gru. Il prequel, uscito nel 2015, è stato un enorme successo al botteghino, guadagnando oltre 1,1 miliardi di dollari al box office mondiale ed è ancora oggi all'11esimo posto tra i film con il maggior incasso di tutti i tempi.



Minions: Terzo trailer ufficiale in italiano