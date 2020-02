Minions 2: L'ascesa di Gru, il primo spot del film debutta al SuperBowl

News Cinema

Con l'uscita fissata al 27 agosto 2020, il sequel dei Minions intitolato Minions 2: L'ascesa di Gru si presenta al SuperBowl americano con le immagini del primo spot.

Il sequel dei Minions si presenta nel primo spot TV in occasione dell'evento televisivo dell'anno negli Stati Uniti, il SuperBowl, ovvero la finale di della lega NFL di football americano (per la cronaca, hanno vinto i Kansas City Chiefs).

I Minions hanno conquistato il pubblico della trilogia di Cattivissimo me, tanto da meritarsi uno spin-off che raccontasse la loro storia. Uscito nel 2015, i Minions è stato un enorme successo al box office con un guadagno mondiale complessivo di oltre 1,1 miliardi di dollari, una cifra di enormi proporzioni che è ancora oggi all'undicesimo posto tra i film con il maggior incasso di tutti i tempi. Nel finale del film faceva la sua apprizione Gru, ancora bambino, che si imbatteva per la prima volta in quei gialli buffi personaggi che sarebbero diventati i suoi servitori. Appunto, come?

Questo è ciò che racconta Minions 2: L'ascesa di Gru. Il primo spot TV potete vederlo qui sotto.





Minions 2, il film co-diretto da Kyle Balda e Brad Ableson, è il sequel del film d'animazione con protagonisti i buffi personaggi gialli di Cattivissmo Me. Il sototitolo originale del film The Rise of Gru, ovvero l'ascesa di Gru (voce originale di Steve Carell, voce italiana di Max Giusti), ci permette di intuire che il film potrebbe essere un origin story sul personaggio di Gru e la trama raccontarci di come le buffe creature gialle, in perenne cerca di un capo, siano diventati gli i suoi scagnozzi.