Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: una clip del film in cui i Minions "usano" la testa

Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo, il nuovo capitolo della saga animata di Illumination Entertainment, arriva nei cinema italiani oggi 18 agosto. Vediamo una clip iniziare a subito ridere.

Qualcuno lo ha già visto grazie alle anteprime che hanno avuto luogo nei giorni scorsi e da oggi 18 agosto esce ufficialmente in tutti i cinema d'Italia. Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo è il nuovo capitolo della divertente saga animata che ha sedotto i bambini di tutto il mondo (e probabilmente anche i genitori che li hanno accompagnati). Dopo i tre film Cattivissimo Me e l'origin story dedicata interamente ai buffi ometti gialli con il primo Minions, arriva il sequel che al contempo è un prequel in cui si racconta un'altra origin story. Potremo scoprire così quando e come nasce la passione e la dedizione alla cattiveria del piccolo Gru e in quale modo i Minions gli siano stati di "aiuto".

Difficile trovare qualcosa che non sia esilarante quando si guardano i Minions. Nella clip di Minions 2 qui sotto li vediamo nell'intento di usare la mente, che fa tutt'uno con la testa, in modo proficuo che possa rompere la tavoletta in legno che hanno di fronte. Forza e concentrazione sono necessarie. Se poi qualcuno travisa il messaggio della coach... pazienza.

Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: Clip Italiana Ufficiale del Film "I Minions provano il Kung Fu" - HD

Minions 2 - Come Gru Diventa Cattivissimo: la trama e il trailer del film

Negli anni 70, molto prima di diventare il maestro del male, Gru (doppiato in italiano sempre da Max Giusti) è un dodicenne di periferia di lungimiranti ambizioni. Lui desidera conquistare il mondo dal suo scantinato, ma non ottiene grandi risultati. Quando incontra i Minions forma una sorta di famiglia strampalata. Insieme, costruiscono il loro covo, sperimentando le prime armi e mettendo a segno le prime missioni. Quando il famigerato super gruppo di cattivi chiamato i Malefici 6 spodesta il loro leader di nome Wild Knuckles, Gru si reca ad un colloquio per diventare il nuovo membro del gruppo. I Malefici 6 inizialmente non sono impressionati dall'aspirante cattivo, ma poi Gru li supera in astuzia, facendoli infuriare ritrovandosi ad essere improvvisamente il mortale nemico dei più cattivi al mondo.