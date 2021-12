Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, un nuovo pazzo trailer per il sequel animato!

News Cinema

Minions 2 si mostra con un nuovo velocissimo e assurdo trailer: l'appuntamento con il sequel animato dell'Illumination Entertainment è ad agosto.

Avete tempo per prepararvi adeguatamente all'evento di Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo, il sequel animato in uscita al cinema il 18 agosto 2022: nell'attesa, il film di Kyle Balda targato Illumination Entertainment si mostra ancora con un velocissimo nuovo trailer, come s'impone scatenato e fuori di testa. Sappiamo che la trama di Minions 2, codiretto da Balda con Brad Ableson, è una seconda origin story: se il primo Minions raccontava chi fossero i personaggi tra i più iconici dell'animazione contemporanea, questo nuovo lungometraggio racconterà le origini di Gru...



Minions 2 - Come Gru diventa Cattivissimo: Il Nuovo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Minions 2, la trama di Come Gru diventa Cattivissimo

Minions 2 riprenderà il discorso da dove si era interrotto al termine del precedente Minions: c'era stato il fatidico incontro tra il piccolo Gru e i suoi gialli lacché. Ora ci si concentra su Gru a dodici anni, deciso a diventare un cattivo coi fiocchi: vorrebbe sostituire uno dei licenziati del gruppo di supercattivi Malefici 6, ma i suoi miti non lo prendono sul serio. Decide allora di rubare una preziosa pietra proprio ai Malefici 6, con l'aiuto dei Minion. "Aiuto" si fa per dire, perché come collaboratori sono piuttosto pasticcioni... e combineranno un guaio!