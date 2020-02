Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo, in attesa del trailer ufficiale, ecco un teaser poster

News Cinema

Minions 2 ha ora un titolo ufficiale anche in italiano, in attesa del primo trailer ufficiale che arriverà mercoledì. Il sequel dello spin-off della saga di Cattivissimo Me uscirà nei cinema italiani il 27 agosto prossimo.

Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo, è questo il titolo ufficiale in italiano del nuovo film d'animazione Universal e Illumination, che uscirà nei cinema italiani il 27 agosto prossimo.

Come indica il sottotitolo stesso (The Rise of Gru, in originale) l'atteso sequel (anzi, sarebbe meglio dire prequel) dello spin-off della saga di Cattivissimo Me ci racconterà le origini di quello che sarebbe diventato il capo dei Minions, Gru.

Dopo il primo spot tv arrivato online in occasione del Supebowl (che potete guardare più sotto) e prima del trailer ufficiale che sarà disponibile da mercoledì 5 febbraio, vi possiamo ora mostrare il primo teaser poster italiano del film, che vede protagonista un nuovo arrivato nella banda delle buffe creature gialle: Otto.