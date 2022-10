News Cinema

Mindemic prosegue la sua avventura al cinema: la nostra intervista esclusiva al regista Giovanni Basso e a Giorgio Colangeli

Mindemic, il psychological drama con protagonista assoluto Giorgio Colangeli, dopo l'inserimento nella lista dei 12 film italiani considerati per rappresentare l'Italia agli Oscars 2023, è tornato in molte sale. Ce ne parlano in esclusiva il regista e il protagonista del film.