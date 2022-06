Mindemic: è al cinema il psychological drama con Giorgio Colangeli protagonista assoluto

News Cinema

Vi presentiamo Mindemic, il film scritto e diretto da Giovanni Basso con protagonista Giorgio Colangeli nei panni di un regista settantenne pronto ad affrontare di tutto per realizzare il suo prossimo film. Il film è da oggi al cinema.

mindemic /mʌɪn’dɛmɪk/ s. neologismo - Qualcosa che turba la mente e vi rimane dentro per un tempo illimitato.

Mindemic, è questo il titolo del film scritto e diretto Giovanni Basso, sorretto dalla magistrale interpretazione di Giorgio Colangeli, per la prima volta nella sua formidabile carriera il protagonista assoluto di un lungometraggio di finzione.

Il film, nei cinema dal 15 giugno, prodotto da Magnet Films e distribuito da Azimut Distribution, racconta di Nino, regista settantenne ormai sul viale del tramonto che, nel tentativo di scrivere il suo nuovo film, si perde in un delirio artistico e personale, in cui i ricordi e i personaggi di una vita si mescolano a quelli della storia che vuole raccontare, generando in lui un cortocircuito in cui non riesce più a distinguere tra verità e finzione.

Ecco il trailer ufficiale del film che potete apprezzare nella sua versione 4K:





Mindemic: com'è nata l'idea del film

E' lo stesso regista e sceneggiatore Giovanni Basso a raccontarci la genesi del progetto:



"Ho scritto questa storia con l'idea di portare sul grande schermo un personaggio estremo, unico, che potesse racchiudere in sé tutte le preoccupazioni, i deliri, le paure, le angosce di un presente e un futuro incerti. Da questa spinta creativa è nata l’idea del film, che non è altro che una metafora sull’arte e sulla vita, sulla volontà di noi tutti di poter creare, di sentirci liberi e vivi, compresi in un mondo ostico e difficile, a noi tutti spesso avverso. Ho sviluppato il personaggio di Nino pensando a un solo attore, Giorgio Colangeli, cui ho inviato la sceneggiatura temendo fosse rifiutata. Dopo neanche 24 ore Giorgio mi ha telefonato dicendo che voleva fare il film. Mindemic (Opera Zero) è nato quel giorno."

Mindemic e le nuove tecnologie. ecco come è stato realizzato il film

Il progetto alla base di Mindemic (Opera Zero) è iniziato con l’esigenza di realizzare una produzione che sfruttasse appieno le attuali nuove tecnologie di ripresa messe a disposizione sul mercato. Il regista Giovanni Basso ha fatto diversi studi sulla possibilità di realizzare un’opera cinematografica interamente con un telefono, con l’obiettivo però di ottenere un’immagine che non avesse nulla da invidiare alla classica pasta cinematografica. Dopo diversi test, il regista ha deciso di lavorare con un telefono Iphone cui ha attaccato una lente anamorfica americana adattata al sensore mobile. Questo gli ha permesso di avere grande libertà e agilità di ripresa, in uno spazio, un appartamento romano, che non avrebbe offerto grandi possibilità alle dimensioni di una cinepresa con delle ottiche anamorfiche tradizionali. La maggior parte delle inquadrature presenti nel film, infatti, sono state possibili proprio in virtù di questa scelta tecnico-artistica. Sotto un punto di vista compositivo, questa scelta ha permesso di esaltare l’isolamento del protagonista, Nino, all’interno del frame, aumentando la sensazione di alienamento.

Mindemic dal 15 giugno in vari cinema selezionati, a Milano al cinema Mexico il 15, a Roma al cinema Troisi il 16, a Ferrara al Cinema Apollo il 20, a Bologna al Cinema Galliera il 22, a Pescara al Cinema Massimo il 23 e altre città ancora a seguire