Minari: Steven Yeun nel trailer del film di cui tutta Hollywood parla

News Cinema

Minari racconta la storia di una famiglia di immigrati sudcoreani ed è un film di cui si parla per i prossimi premi. Il trailer della pellicola con Steven Yeun, noto per The Walking Dead.

Non sappiamo ancora se e quando Minari uscirà in Italia, ma possiamo dirvi con certezza, data l'accoglienza ricevuta in America, che il film autobiografico scritto e diretto da Lee Isaac Chung ha conquistato il pubblico e la critica americani, che lo danno per certo candidato a tutti i maggiori premi. Adesso Altitudine Film e A24 hanno appena diffuso il trailer, visto che il film in alcuni mercati, tra cui quello inglese, uscirà il 19 marzo.

Nel cast riconoscerete sicuramente Steven Yeun, attore noto per il suo passato ruolo in The Walking Dead, che interpreta Jacob, padre di una famiglia di immigrati coreani in cerca del sogno americano nell'Arkansas. Minari è un film che parla di un'America diversa da quella che stiamo vedendo in questi giorni, un luogo di speranza, inclusione e accoglienza, ma anche di lotte e difficoltà in apparenza insormontabili, di contrasti culturali e assimilazione.

La vita di questa famiglia cambia quando arriva la nonna, una donna dal linguaggio colorito e un po' bizzarra, ma incredibilmente forte. Tra la precarietà e le sfide di questa nuova vita sugli aspri Ozarks, il film mostra l'innegabile capacità di recupero della famiglia e cosa renda un luogo "casa".