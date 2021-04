Minari esce il 26 aprile, il primo giorno di riapertura dei cinema

News Cinema

Academy Two comunica con gioia che Minari, film pluricandidato agli Oscar del regista americano di origini coreane Lee Isaac Chung, arriva nelle sale cinematografiche nel giorno in cui finalmente riaprono i battenti.

Alla bella notizia che il 26 aprile riapriranno i cinema, se ne aggiunge un'altra che ci fa particolarmente piacere: Minari arriverà in sala proprio quel giorno. Il film autobiografico di Lee Isaac Chung candidato a sei Oscar 2021 ci riconcilierà dunque con la visione collettiva non nelle nostre case. La notizia arriva da Academy Two che lo distribuisce e che, dopo Parasite, continua a legare il proprio nome al cinema coreano, anche se Minari è un film americano, e per questo non figura nella categoria Miglior Film Internazionale (anche se il regista ha origini coreane).

Minari è il quarto lungometraggio scritto e diretto da Lee Isaac Chung, ma il più personale, perché racconta la storia dei suoi genitori arrivati in Arkansas negli anni '80 per diventare agricoltori. Minari è piaciuto molto ai membri dell'Academy, che lo hanno nominato per il miglior film, il miglior regista, il miglior attore protagonista (Steven Yeun), la migliore attrice non protagonista (Youn Yuh-Jung), la miglior sceneggiatura originale e la miglior colonna sonora. Il film, dopo il debutto in sala, arriverà in prima visione su Sky Cinema Due il 5 maggio alle 21.15. Sarà visibile in streaming su NOW e on demand. Sempre su Sky, in diretta su Sky Cinema Oscar (canale 303), potremo vedere se il film si aggiudicherà qualche statuetta dorata. L'appuntamento con la cerimonia degli Oscar è per la notte fra il 25 e il 26 aprile a partire dalle 00.15.

Minari ha già vinto il Golden Globe come Miglior film in lingua straniera, il Gran Premio della giuria e il Premio del pubblico al Sundance, e la diva del cinema coreano Yuh-Jung Youn ha conquistato ai Bafta il Premio come miglior attrice non protagonista.