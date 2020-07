Millie Bobby Brown truffatrice bisex in The Girls I've Been

News Cinema

Lanciata da Stranger Things, la giovane e bravissima Millie Bobby Brown produrrà insieme a Jason Bateman e interpreterà per Netflix il film The Girls I've Been.

Ai premi Emmy, Netflix ha fatto incetta di nomination (ben 160) e adesso ha annunciato un nuovo progetto, un film, che coinvolge due delle sue star più apprezzate e premiate: Millie Bobby Brown di Stranger Things e Jason Bateman di Ozark: la prima, giovanissima e già in grado di affrontare personaggi complessi, interpreterà e coprodurrà proprio con Bateman il film The Girls I've Been.

Tratto da un romanzo di Tess Sharpe, il film è un thriller pieno di colpi di scena incentrato su una truffatrice, Nora, che deve usare tutte le sue capacità di persuasione e di trasformazione per trovare il modo di liberare se stessa, la sua ragazza e il suo ex ragazzo durante una rapina in banca in cui sono presi in ostaggio. Un ruolo pieno di sfaccettature in cui Millie, che ha compiuto da poco 16 anni (!) avrà modo di dimostrare tutta la sua bravura. Ovviamente aspettiamo ancora di vederla in Enola Holmes e Godzilla vs. Kong.

Per la cronaca, il romanzo è stato opzionato in anteprima, visto che verrà pubblicato da Penguin l'anno prossimo.