Millie Bobby Brown reciterà in The Eternals, nuovo cinecomic dei Marvel Studios

La giovane star di Stranger Things raggiunge così Angelina Jolie e Richard Madden.

Reduce dal successo gigantesco di Stranger Things Season 3 e da quello solo parziale di Godzilla: King of the Monsters, la giovane star Millie Bobby Brown si appresta a entrare nel Marvel Cinematic Universe grazie a The Eternals. Ancora non è stato reso noto quale ruolo sarà interpretato dall’attrice nel cinecomic che vede già confermati nel cast Angelina Jolie, Richard Madden, Kumail Nanjiani e Dong-seok Ma. Anche Salma Hayek è in trattative per un ruolo ma non è ancora stata confermata la sua presenza.

Su The Eternals e sulla parte della Brown ne sapremo probabilmente di più al prossimo Comic Con di San Diego, dove i Marvel Studios quasi sicuramente presenterà alcuni titoli della Fase 4 che sta per iniziare. Il panel nella Hall H del Convention Center si terrà sabato 20 luglio. Per il momento di sicuro invece sappiamo che a dirigere The Eternals sarà una cineasta più che promettente come Chloé Zhao, autrice di un film vibrante quale The Rider, purtroppo inedito in Italia.

Tra i progetti futuri di Millie Bobby Brown oltre alla quarta stagione di Stranger Things c’è anche Enola Holmes, dove interpreterà la sorellina più piccola ma ugualmente portata alle investigazioni di Sherlock. Nel cast del progetto targato Legendary – la stessa compagnia di Godzilla: King of the Monsters – ci sono anche Henry Cavill e Helena Bonham Carter.