Millie Bobby Brown principessa contro il drago in Damsel per Netflix

News Cinema

Dopo Enola Holmes, Millie Bobby Brown impegnata in un altro film per Netflix, il fantasy Damsel, diretto da Juan Carlos Fresnadillo.

Dopo il successo di Enola Holmes su Netflix, la giovane e talentuosa Millie Bobby Brown sarà protagonista di un nuovo film per Netflix, il fantasy Damsel. A dirigerla sarà il regista spagnolo Juan Carlos Fresnadillo, che ha firmato nel 2007 il sequel 28 settimane dopo e che aveva in preparazione un remake in live action de La spada nella roccia, di cui al momento si sono perse le tracce.

Fresnadillo potrà però allenarsi col genere aiutato da Millie Bobby Brown, che in Damsel sarà Elodie, "una principessa che pensa di andare in sposa al principe Henry, per scoprire che verrà offerta in sacrificio a un drago".

Va bene, la trama non è esattamente originale, ma date le capacità di combattere i mostri, dimostrate finora da Brown nella sua carriera, ci aspettiamo qualche svolta interessante. La sceneggiatura è opera di Dan Mazeau, e l'attrice sarà anche produttrice esecutiva del film.