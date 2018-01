Millie Bobby Brown porterà al cinema Enola Holmes, sorella di Sherlock...

La tredicenne star di Stranger Things Millie Bobby Brown ha siglato un accordo con la Legendary Pictures per interpretare Enola Holmes, sorella del leggendario Sherlock, in una più che probabile serie di film destinati al pubblico più giovane. Il franchise sarà basato sui libri scritti da Nancy Srpinger. Il primo, intitolato The Case of the Missing Marquese, è stato pubblicato nel 2006. Protagonista di questo e dei sei successivi è appunto la sorella teenager di Sherlock e Mycroft, la quale come i due fratelli più grandi si dimostra essere un'abilissima detective.

La Brown figurerà anche tra i produttori dei lungometraggi attraverso la sua compagnia MPCA Productions. Alex Garcia e Ali Mendes supervisioneranno i vari progetti per la Legendary. Al momento la giovane attrice sta già lavorando per quest'ultima casa di produzione, per la quale ha realizzato il prossimo Godzilla: King of the Monsters, interpretato insieme a Kyle Chandler e O'Shea Jackson. Il nuovo blockbuster è stato diretto da Michael Dougherty e arriverà nelle sale di tutto il mondo a partire dal 22 marzo 2019.

Oltre al suo impegno per il cinema la Brown continuerà anche quello con la serie che l'ha resa una piccola grande star a livello mondiale. La terza stagione di Stranger Things è infatti in cantiere e arriverà anch'essa nel 2019.