Millie Bobby Brown in Electric State dagli autori di Avengers!

News Cinema

Millie Bobby Brown sarà la protagonista di The Electric State, dei fratelli Joe & Anthony Russo, storia di fantascienza dai registi di Avengers Infinity War e Avengers Endgame.

Millie Bobby Brown è inarrestabile: dopo il colossale successo di Enola Holmes su Netflix, aspettandola in Stranger Things 4 (al momento in corso di riprese) e nell'imminente Godzilla vs. Kong, la giovane attrice ha messo in cantiere un altro progetto: si tratta di Electric State, storia di fantascienza dagli autori di Avengers: Infinity War e Avengers Endgame. Quando parliamo di "autori" non ci riferiamo solo alla regia dei fratelli Joe e Anthony Russo, ma anche agli sceneggiatori della saga Marvel, Christopher Markus e Stephen McFeely. La combinazione di queste professionalità è tale che la Universal si è aggiudicata il progetto in un'asta pare molto agguerrita con le altre major. Leggi anche Enola Holmes 2: si comincia a pensare al sequel, mentre il film esplode su Netflix

Millie Bobby Brown in Electric State dal romanzo di Simon Stålenhag

Basato sul romanzo Electric State di Simon Stålenhag, edito in Italia pochi mesi fa da Mondadori, il film si ambienta in un'America del 1997 reinventata, tra droni, robot e cospirazioni: in questo contesto si svolgono le avventure di una ragazza adolescente in fuga, in compagnia di un piccolo robot giocattolo lasciatole da suo fratello scomparso.

Oltre che sul set di Electric State, Millie Bobby Brown è attesa su quelli di The Girls I've Been e The Thing About Jellyfish, anche se le tempistiche non sono chiare: qualcuno di questi altri progetti minori potrebbe aspettare, perché le riprese di Electric State potrebbero avere la relativa priorità tra la fine del 2021 e l'inizio del 2022. I fratelli Russo, che hanno ereditato il film da Andy Muschietti che gli ha preferito The Flash, hanno confermato nel comunicato che Electric State è considerato dalla Universal un progetto cinematografico, guardando a un futuro di normalità dopo i vaccini. Dal canto loro, i Russo hanno appena terminato il duro Cherry con Tom Holland, mentre l'action The Gray Man con Chris Evans, Ryan Gosling e Ana de Armas è al momento in stallo dopo che Netflix ne ha posticipato l'inizio delle riprese (troppi casi di Covid in California).