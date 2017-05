Milla Jovovich perplessa per il reboot di Resident Evil

Subito dopo Resident Evil 6: The Final Chapter, la Constantin FIlm ha annunciato un reboot della serie, con James Wan come producer e la sceneggiatura di Greg Russo. Insomma, quel "final" non dev'essere andato molto giù ai dirigenti dell'azienda, ma la rapidità con cui questo reboot è stato messo in cantiere, porta l'ex-protagonista Milla Jovovich a dire questo al sito Comic Book:





"Buona fortuna! Credo che un sacco di gente con questi franchise metta il carro davanti ai buoi. E' un pericolo. Era da tempo che volevano fare un reboot di Resident Evil e credetemi: amo il mondo di Resident Evil. Credo sia un grande marchio, lo farei se fossi un produttore. Per me quello che ha reso Resident Evil così speciale sono le persone coinvolte, che amavano davvero quello che stavano facendo ed erano veri fan del gioco.

Suggerirei di trovare persone che abbiano la stessa passione per il marchio, prima di parlare di reboot. Penso che con questo genere la gente sia molto sensibile ai falsi. Ci sono dei veri fan nel mondo dell'action, della fantascienza e dell'horror, e non sono idioti. Avvertono subito la differenza tra una cosa fatta da gente con una vera passione e una cosa fatta solo per cogliere un'opportunità economica."

Costato "appena" 40 milioni di dollari, Resident Evil 6 ne ha portati a casa in tutto il mondo ben 312, un ottimo rapporto costi/ricavi, che in effetti dimostra l'ottima salute del franchise e teoricamente rende legittima la volontà di proseguire. D'altronde, la controparte videoludica da cui discende non è stata esente nel corso degli anni da spin-off e remake. Marito di Milla Jovovich, il regista Paul W. S. Anderson ha diretto di persona il primo capitolo della serie Resident Evil (2002), per poi scrivere e produrre il secondo Resident Evil: Apocalypse (2004) di Alexander Witt e il terzo Resident Evil: Extinction (2007) di Russell Mulcahy. Anderson ha successivamente ripreso la regia per il quarto, il quinto e il sesto, cioè Resident Evil: Afterlife (2010), Resident Evil: Retribution (2012) e appunto Resident Evil 6: The Final Chapter.