Miles Teller dai cieli di Top Gun: Maverick all'Oceano in tempesta di Not Without Hope

News Cinema

Miles Teller sarà il protagonista del film di sopravvivenza intitolato Not Without Hope e ispirato a un'avventurosa storia vera.

Dopo aver sfidato l'aria in Top Gun: Maverick, dove interpreta Bradley Bradshaw e si alza in volo a bordo di un aereo, Miles Teller si lancia in una battaglia con un altro elemento naturale: l'acqua. Lo fa in un film ispirato a una storia vera e intitolato Not Without Hope. L'attore interpreterà tale Nick Schuyler, che nel 2009, insieme all'amico del cuore Will Bleakley e ai giocatori della National Football League Marquis Cooper e Corey Smith, lasciò il porto di Clearwater in Florida per avventurarsi al largo, per la precisione a circa 130 chilometri dalla costa, per raggiungere una zona particolarmente pescosa del Golfo del Messico. Purtroppo il gruppo si imbatté in una terribile tempesta, non riuscì a liberare l'ancora che si era incastrata e fece capovolgere la barca. Immersi nell'acqua gelata, i pescatori amatoriali furono costretti a una dura lotta per la sopravvivenza, mentre il maltempo impediva alla Guardia Costiera di inviare soccorsi.

Not Without Hope è tratto dall'omonimo libro scritto dallo stesso Nick Schuyler insieme a Jere Longman e sarà diretto da Rupert Wainwright, regista di Stigmate e di The Fog - Nebbia assassina, remake di Fog di John Carpenter.

Lanciato internazionalmente da Whiplash, di cui era protagonista, Miles Teller è stato Reed Richards/Mister Fantastic in Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, ha recitato nella saga di Divergent, è stato il pugile Vinny Paz di Bleed - Più forte del destino, nonché l'interprete principale della serie di Nicolas Winding Refn Too Old To Die Young. Dal 23 dicembre, come già detto, sarà nelle nostre sale in Top Gun: Maverick nella parte del figlio del compianto Nick "Goose" Bradshaw.