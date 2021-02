Mila Kunis sarà La ragazza più fortunata del mondo, dal romanzo di Jessica Knoll

News Cinema

L'adattamento Netflix di La ragazza più fortunata del mondo, il romanzo di Jessica Knoll, ha trovato la sua protagonista: Mila Kunis.

Il romanzo thriller La ragazza più fortunata del mondo diventerà un originale Netflix per lo streaming, interpretato da Mila Kunis nel ruolo della protagonista: per chi non conoscesse il libro di Jessica Knoll, edito in Italia da BUR, la storia è quella di Ani FaNell, editor per il New York Magazine dalla vita praticamente perfetta. Sta per sposarsi, veste bene e vive per il suo lavoro. Nel suo passato c'è tuttavia una sconvolgente umiliazione subita alla Bradley School dove studiava da adolescente: un documentario purtroppo sta per riportare tutto a galla, e la donna sarà costretta a rivivere gli eventi di una notte che la portarono a reinventarsi e a lottare, per lasciarsi un incubo alle spalle. Jessica Knoll ha basato la vicenda su propri dolorosi trascorsi personali, dei quali sulle prime non ha nemmeno voluto parlare, durante la promozione del romanzo nel 2015, trovando il coraggio di farlo solo tempo dopo.

La ragazza più fortunata del mondo con Mila Kunis, chi si occuperà dell'adattamento