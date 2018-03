Mila Kunis e Kate McKinnon scatenate nel trailer di The Spy Who Dumped Me

In The Spy Who Dumped Me, di cui vi mostriamo il primo trailer, Mila Kunis e Kate McKinnon sono due amiche per la pelle, Audrey e Morgan. Quando la prima viene mollata dal fidanzato (Justin Theroux), si ritrovano entrambe invischiate in una complessa trama spionistica, proprio perché l'uomo è un agente segreto. Il problema è che le due non sono esattamente tagliate per situazioni del genere... ma ce la metteranno tutta per salvare la pelle!

La regista Susanna Fogel ha definito il film un "Broad City [serie tv ironica su due donne, ndr] che incontra Bourne": la commedia, stando alla Fogel, non compromette mai la natura action vera e propria del lungometraggio. Dal trailer la promessa pare mantenuta. The Spy Who Dumped Me arriva nei cinema americani il 3 agosto.



The Spy Who Dumped Me: Il Trailer Ufficiale del Film - HD