Mike Myers in trattative per Bohemian Rapsody

Nella commedia del 1992 Fusi di testa Mike Myers e i suoi amici decisamente nerd infilavano nello stereo della macchina e cantavano, insieme ai Queen, "Bohemian Rapsody". L’attore e comico ha quindi una certa familiarità con il brano più popolare della band inglese e chissà che non sia questa la ragione per cui Bryan Singer lo ha scelto per interpretare un ruolo ancora sconosciuto nel suo film su Freddie Mercury & Co. che si intitola proprio Bohemian Rapsody.

Con un cast capitanato da Rami Malek, Bohemian Rapsody racconta la storia dei Queen dal 1970 fino alla loro performance al Live Aid del 1985. La sceneggiatura è di Anthony McCarten e l’arrivo nele sale internazionali è previsto per il Natale del 2018.

Con canzoni per cui verrà utilizzata sia la voce di Malek che le registrazioni di Mercury, il film è interpretato anche da Ben Hardy, Joseph Mazzello e Gwilym Lee ed è stato supervisionato, anzi controllato passo passo, da Brian May e Roger Meddows-Taylor. Sono anni che il biopic è in preparazione e rammentiamo che all’inizio la parte di Mercury doveva andare a Sacha Baron Cohen.