Miguel Ferrer ha purtroppo perso la battaglia contro il cancro

E' con sincera tristezza che dobbiamo scrivere della scomparsa di Miguel Ferrer. Il caratterista, figlio del grande José e cugino di George Clooney, è stato sconfitto dal cancro all'età di soli 61 anni.

Volto sempre simpatico, anche quando interpretava parti da "villain", Miguel Ferrer era attivo al cinema e in TV fin dai primi ani '80. Il pubblico internazionale ha iniziato a notarlo ed apprezzarlo con Robocop (1987) di Paul Verhoeven. Tra i suoi migliori film per il cinema vale la pena citare Revenge di Tony Scott, La costa del sole di John Sayles, Traffic di Steven Soderbergh, The Manchurian Candidate di Jonathan Demme. Anche in TV Ferrer ha partecipato ad almeno due serie di culto assoluto come Twin Peaks e Miami Vice.

Noi personalmente vogliamo ricordare Miguel Ferrer con un B-Movie di quelli da guardare a casa con popcorn e bevande gassate. Provate a ritrovare e gustarvi con il giusto spirito goliardico Creatura degli abissi (Deep Star Six, 1989). Anche in film come questo Ferrer riusciva sempre a portare la sua vena di ironia e la sua consumata professionalità.