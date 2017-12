Migliori film del 2017: Twin Peaks - Il ritorno nella lista dei Cahiers du Cinéma e Sight & Sound

Mentre aspettate sicuramente col fiato in gola di conoscere le preferenze della redazione di Comingsoon, ci sono due prestigiose riviste che hanno comunicato la loro Top dei film usciti nel 2017. Si tratta di "Cahiers du Cinéma", per tradizione la più snob delle pubblicazioni di cinema, che si limita a 10 titoli, e dell'inglese "Sight & Sound" che arriva a 25 con molti ex aequo. Non del tutto a sorpresa ma in una scelta sicuramente azzardata, al primo posto per la prima e al secondo per la seconda c'è Twin Peaks - Il ritorno, terza e lungamente attesa (25 anni!) stagione della rivoluzionaria serie televisiva creata da David Lynch e Mark Frost.

Non del tutto a sorpresa, dicevamo, solo perché, come sa chi l'ha seguita, Lynch l'ha concepita come un unico film lungo 18 ore e di certo si tratta dell'opera più sperimentale e innovativa vista negli ultimi anni. Sotto trovate le classifiche complete da commentare e discutere.

CLASSIFICA CAHIERS DU CINEMA:

1) Twin Peaks - Il ritorno

2) Jeannette: L'enfance de Jeanne d'Arc (Bruno Dumont)

3) Certain Women (Kelly Reichardt)

4) Scappa - Get Out (Jordan Peele)

5) The Day After (Hong Sang-soo)

6) L'amant d'un jour (Philippe Garrel)

7) Good Time (Benny Safdie e Joshua Safdie)

8) Split (M. Night Shyamalan)

9) Jackie (Pablo Lorrain)

10) Billy Lynn - Un giorno da eroe (Ang Lee)

CLASSIFICA DI SIGHT & SOUND:

1) Scappa - Get Out

2) Twin Peaks - Il ritorno

3) Chiamami col tuo nome (Luca Gusdagnino)

4) Zama (Lucrecia Martel)

5) Western (Valeska Grisebach)

6) Faces Places (Agnès Varda)

7) Good Time

8) Loveless (Adnrey Zvyagintsev)

9) Dunkirk (Christopher Nolan) ex aequo con The Florida Project (Sean Baker)

11) A Ghost Story (David Lowery)

La classifica prosegue, nell'ordine, fino a 25 film: La lista intera la potete trovare a questo link.