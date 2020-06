Miele: il film da vedere e commentare insieme sabato 20 giugno con SimulWatch

News Cinema

Jasmine Trinca protagonista del film d'esordio di Valeria Golino dietro la macchina da presa. Appuntamento su SimulWatch sabato 20 giugno alle 17.

La visione condivisa di sabato 20 giugno organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è quella di Miele, il film che nel 2013 ha segnato l'esordio di Valeria Golino dietro la macchina da presa.

L'appuntamento per vedere tutti insieme Miele e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato oggi sabato 20 giugno alle 17.

Miele racconta la storia di Irene, una ragazza di trent'anni che ha deciso di aiutare le persone che soffrono: malati terminali che vogliono abbreviare la loro agonia, persone le cui sofferenze intaccano la dignità di essere umano. Un giorno a richiedere la sua assistenza è l'ingegner Grimaldi, un settantenne depresso ma sano, che ritiene semplicemente di aver vissuto abbastanza. L'incontro metterà in discussione le convinzioni di Irene e la coinvolgerà in un dialogo serrato lungo il quale la relazione tra i due sembrerà infittirsi di sottintesi e ambiguità affettive.

Liberamente ispirato al romanzo "Vi perdono", scritto da Mauro Covacich con lo pseudonimo di Angela Del Fabbro, e poi ripubblicato con il titolo "A nome tuo", Miele è stato presentato al Festival di Cannes 2013 nella sezione Un Certain Regard.



Miele: Il trailer del film di Valeria Golino

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

Il prossimo appuntamento con la visione condivisa SimulWatch sarà con: Inception.