Midway: un nuovo trailer del film di Roland Emmerich sulla II Guerra Mondiale

Il regista tedesco, specialista di catastrofici ad altro tasso di spettacolarità, questa volta si cimenta con una delle più note battaglie del Pacifico.

Mentre, a un certo punto, di film sul Vietnam non ne sono stati girati più, a cavallo dell'inizio del Millennio è rifiorito il filone di film che raccontano la II Guerra Mondiale. Basti pensare a La sottile linea rossa o a Salvate il Soldato Ryan; ma anche, più di recente, Dunkirk o La battaglia di Hacksaw Ridge.

Nel caso di Midway, in realtà, il parallelo che nasce spontaneo è quello con Pearl Harbor: e non solo perché entrambi i film raccontano il fronte Pacifico della Guerra, quello che vedeva scontrarsi Stati Uniti e Giappone, ma soprattutto perché possiamo dire che Midway sta al suo regista Roland Emmerich come Pearl Harbor stava a Michael Bay.