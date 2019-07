Midsommar: l'orso in gabbia del film horror diventa un giocattolo in un video promozionale

News Cinema

Un gran bel lavoro da parte dell'ufficio marketing della casa di produzione A24.

C'è gente in gamba al reparto marketing della A24. La società di produzione e distribuzione con sede a New York che ha realizzato film come Moonlight, Lady Bird, The Disaster Artist e Hereditary, è impegnata nella campagna promozionale dell'horror Midsommar uscito alcuni giorni fa negli USA e in arrivo da noi il 25 luglio. A quanto pare il film, scritto e diretto da Ari Aster (che ha esordito alla regia l'anno scorso proprio con Hereditary), è destinato a un pubblico di stomaci forti per saper essere particolarmente disturbante.

Facendo seguito a un video di auguri di buona estate con Midsommar, diffuso a metà giugno nel giorno del solstizio, la A24 ha messo online un nuovo video in cui l'orso in gabbia che si vede nel trailer del film diventa un giocattolo per bambini. Il video in questione (come potete vedere qui sotto) è concepito proprio come uno spot pubblicitario e il contrasto tra il mood gioioso e le immagini inquietanti del film, esercita il giusto effetto di repulsione/attrazione allo stesso tempo. Non solo, non si tratta nemmeno di uno scherzo, perché l'orso in gabbia è effettivamente in vendita sul sito della A24 a 32 dollari (con una produzione limitata a 75 pezzi).





Midsommar: Happy Midsummer!

Midsommar racconta di una coppia - interpretata da Florence Pugh e Jack Reynor - che arriva in Svezia per far visita a un amico che abita in un villaggio di campagna e festeggiare con lui la tradizionale festa di mezza estate. La festa dove capitano i due è speciale: dura nove giorni e si svolge una volta ogni novant'anni. Ed è speciale anche perché assumerà presto dei contorni disturbanti e inquietanti, legati al culto pagano praticato in quelle zone.