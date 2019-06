Midsommar: il trailer in italiano del nuovo horror di Ari Astar, regista di Hereditary

Fan dell'horror della penisola, esultate.

Perché Midsommar, che è l'atteso nuovo film dell'Ari Aster di Hereditary, di recente oggetto di lodi sperticate da parte di un esperto del settore come Jordan Peele, regista degli acclamati Scappa e Noi, ha una distribuzione italiana: la Eagle Pictures.

Ecco intanto il nuovissimo trailer italiano del film, un folk horror che ricorda The Wicker Man e che Aster ha definito come "la storia della fine di un amore vestita in abiti horror", che debutterà nei nostri cinema il 25 luglio col titolo Midsommar - Il villaggio dei dannati:



Midsommar: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Midsommar racconta di una coppia - interpretata da Florence Pugh e Jack Reynor - che arriva in Svezia per far visita a un amico che abita in un villaggio di campagna per festeggiare con lui la tradizionale festa di mezza estate. La festa dove capitano i due è speciale: dura nove giorni e si svolge una volta ogni novant'anni. Ed è speciale anche perché assumerà presto dei contorni disturbanti e inquietanti, legati al culto pagano praticato in quelle zone.