Midsommar: il poster ufficiale del nuovo horror di Ari Aster, regista dell'acclamato Hereditary

Prosegue, dopo i due teaser dei giorni scorsi, la campagna promozionale della A24 (che si chiama come la nostra autostrada Roma-L'Aquila, ma che è una delle case di produzione indipendenti più hot degli Stati Uniti) a favore di Midsommar, che è il nuovo film horror diretto dall'Ari Aster di Hereditary.

È stato diffuso infatti pochi minuti fa, via Twitter, il primo poster ufficiale del film, che vi mostriamo qui di seguito in attesa di poter vedere un primo trailer che - a questo punto - potrebbe essere forse imminente:





Midsommar è stato definito dal suo autore come uno "Scandinavian folk horror", e racconta la storia di una coppia - interpretata da Florence Pugh e Jack Reynor, che arriva in Svezia per far visita a un amico (Will Poulter) che abita in un villaggio di campagna per festeggiare con lui la tradizionale festa di mezza estate che dà il titolo al film: quella che però doveva essere una vacanza idilliaca si tramuta rapidamente in una violenta e bizzarra competizione per via di un culto pagano.

Il film debutterà nelle sale americane il prossimo 9 agosto, mentre siano ancora in attesa di notizie circa una sua distribuzione in Italia.