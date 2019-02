Midsommar: ecco il teaser del nuovo film di Ari Aster dopo Hereditary

Saranno contenti tutti coloro che hanno apprezzato Hereditary, l'opera prima di Ari Aster, premiata con una valanga di Fangoria Chainsaw Awards: la A24 ha infatti diffuso su Twitter il teaser trailer del suo nuovo film, quello che il regista ha sempre chiamato Midsommar e nel teaser si intitola chissà perché Sommar.

Nel teaser si 15 secondi si vede soltanto una breve animazione che rappresenta delle ragazzine che girano intorno a un palo con delle specie di cappi (e che a noi ha ricordato un capolavoro del genere come The Wicker Man) e sui cui vestiti compaiono dei fiori rossi. Il film dal regista è stato descritto come "un horror del folclore scandinavo", ed è incentrato su una coppia che si reca in visita da un amico che vive in una cittadina di campagna in Svezia. L'occasione è il leggendario festival di mezza estate del luogo, ma il viaggio prende presto una brutta piega per via di un culto pagano ancora praticato.

Sulla trama si sa anche che avrà grande rilevanza la morte recente dei genitori del personaggio principale. Nel cast ci sono giovani attori di talento come Florence Pugh, Jack Reynor e Will Poulter. Il resto del cast è composto da Vilhelm Blomgren, William Jackson Harper ed Ellora Torchia. Aster ha inoltre dichiarato che questo film sarà il suo ultimo horror per un po' di tempo.

"È il mio ultimo horror e sono certo che lo sarà per un bel po' - ha detto - Adoro il genere e mi considero un filmmaker di genere nel senso che voglio fare film di ogni genere. Mi piacerebbe tantissimo fare un musical. Ho 10 altre sceneggiature che ho scritto e che voglio realizzare e anche altre idee. Sto scrivendo un film di fantascienza e ci sono almeno 4 o 5 film che sono pronto a fare, e per cui sono molto elettrizzato, che farò uno dopo l'altro".

Intanto aspettiamo questo (Mid)sommar, che dovrebbe uscire proprio quest'anno.