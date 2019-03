Midsommar, ecco il primo teaser trailer del nuovo horror di Ari Aster, regista di Hereditary

Abbiamo dovuto aspettare un po' più a lungo di quanto avevamo ipotizzato mostrandovene il poster, ma alla fine eccolo qui, il primo vero teaser trailer di Midsommar, che è il nuovo horror del regista dell'acclamato Hereditary, Ari Aster.

Definito dal regista uno "scandinavian folk horror", ma anche un "apocalyptic breakup movie", Midsommar racconta di una coppia - interpretata da Florence Pugh e Jack Reynor - che arriva in Svezia per far visita a un amico che abita in un villaggio di campagna per festeggiare con lui la tradizionale festa di mezza estate che dà il titolo al film.

Da questo primo teaser, capiamo che la festa dove capitano i due è speciale: dura nove giorni e si svolge una volta ogni novant'anni. Ed è speciale anche perché assumerà presto dei contorni disturbanti e inquietanti, legati al culto pagano praticato in quelle zone:



Midsommar: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Midsommar debutterà nelle sale americane il prossimo 9 agosto, mentre siano ancora in attesa di notizie circa una sua distribuzione in Italia. Assieme a Pugh e Reynor, nel cast anche Will Poulter, Vilhem Blomgren, William Jackson Harper, Ellora Torchia e Archie Madekwe.