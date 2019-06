Midsommar con un nuovo video ci augura buon solstizio d'estate!

Il secondo horror di Ari Aster, Midsommar (il primo, molto apprezzato, Hereditary, non ci aveva convinto) è già diventato un caso prima dell'uscita, soprattutto per le lodi incondizionate che gli ha tributato qualche giorno fa Jordan Peele, che del genere, secondo noi, ne capisce parecchio.

Oggi, per festeggiare il giorno che dà il titolo al film, ovvero il 21 giugno, solstizio d'estate, la A24 ha diffuso un nuovo video, con altre disturbanti immagini. Nel frattempo si è anche scoperto che Ari Aster è un grande fan di Lars Von Trier (come chi scrive) e ha rivelato di aver voluto fare il suo Dogville. A dire il vero è un paragone un po' arcano, per chi ha visto il film teatrale e senza scenografie del regista danese, ma forse Aster si riferisce a qualcos'altro. Intanto aspettiamo con sempre più curiosità l'uscita del film, fissata in America per il 3 luglio e da noi non molto dopo, il 25 luglio, distribuito da Eagle Pictures.

E dunque, via ai festeggiamenti!

Midsommar: Happy Midsummer!

Midsommar racconta di una coppia - interpretata da Florence Pugh e Jack Reynor - che arriva in Svezia per far visita a un amico che abita in un villaggio di campagna e festeggiare con lui la tradizionale festa di mezza estate. La festa dove capitano i due è speciale: dura nove giorni e si svolge una volta ogni novant'anni. Ed è speciale anche perché assumerà presto dei contorni disturbanti e inquietanti, legati al culto pagano praticato in quelle zone.