Midnight in Paris: il film da vedere e commentare insieme venerdì 1 gennaio 2021 con SimulWatch

News Cinema

Uno dei migliori film di Woody Allen, nonché il suo più alto incasso al box office in carriera, è Midnight in Paris del 2011. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 1 gennaio 2021 alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 1 gennaio 2021 organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film che ha generato il più alto incasso al box office tra tutte le opere di Woody Allen. Uscito al cinema nel 2011, Midnight in Paris è l'ennesima deliziosa e intelligente commedia scritta e diretta dall'autore newyorchese la quale ha ricevuto 4 nomination ai premi Oscar, tra cui miglior film e miglior regia, vincendo la statuetta per la migliore sceneggiatura originale. Come sua abitudine consolidata, Allen non era presente alla cerimonia per via della poca familiarità con il lato glamour del cinema. L'attore e regista ha vinto in carriera altri tre Oscar, due per Io e Annie (1977) e uno per Hanna e le sue sorelle (1986), ma l'unica volta che partecipò agli serata degli Academy Awards fu nel 2002 per un tributo alla sua New York, colpita pochi mesi prima dagli attentati dell'11 settembre.

L'appuntamento per vedere tutti Midnight in Paris e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 1 gennaio 2021 alle 21:30.

Il film narra le paradossali vicende di Gil Pender (Owen Wilson), uno sceneggiatore di Hollywood di successo, ma creativamente insoddisfatto. Recatosi a Parigi per una vacanza con la fidanzata Inez (Rachel McAdams) e i suoi ricchi genitori, Gil fatica a portare a termine il suo primo romanzo. L’idea del libro è costantemente osteggiata da Inez, che lo esorta a proseguire la sua carriera nel cinema. Per caso, si uniscono a loro gli amici della fidanzata: Paul (Micheal Sheen), pedante e pseudo-intellettuale, e sua moglie Carol. Paul parla di Parigi con grande autorità, ma discutibile accuratezza, fino al punto di contraddire una guida turistica. Inez lo ammira, Gil lo trova insopportabile. Una sera, dopo una degustazione di vini, Gil è ubriaco e decide di camminare per le strade della città invece che tornare in taxi all'albergo insieme ad Inez, Paul e Carol. A mezzanotte, un'auto d’epoca si ferma accanto a lui e i passeggeri lo invitano ad unirsi a loro. Gil viene portato a una festa organizzata per Jean Cocteau, a cui partecipano importanti personaggi della Parigi degli anni Venti: Zelda, Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Salvador Dalì (Adrien Brody), Pablo Picasso e la sua amante, Adriana (Marillon Cotillard). Dopo aver discusso di scrittura, Hemingway si offre di mostrare il romanzo di Gil a Gertrude Stein. Così, Gil esce per recuperare il suo manoscritto in hotel, ma scopre di essere tornato nel presente: il bar dove stavano bevendo i letterati è ora una lavanderia a gettoni.



Midnight in Paris: Il trailer italiano del film di Woody Allen

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.